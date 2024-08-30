Герой Украины, возглавивший Воздушные силы: что известно о генерале Анатолии Кривоножко

Владимир Зеленский 30 августа уволил с должности командующего Воздушных сил ВСУ генерала Николая Олещука. На этот пост временно исполняющим обязанности назначили Анатолия Кривоножко.

Генерал, который пока будет возглавлять Воздушные силы, известен как Герой Украины, а также активный участник российско-украинской войны. Какие интересные факты из биографии Анатолия Кривоножко – читайте в материале 24 Канала.

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Анатолий Кривоножко возглавил Воздушные силы ВСУ

После увольнения Олещука с должности, на страницах Генштаба ВСУ в сети появилось сообщение, в котором говорилось, что в соответствии с приказом Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича Кривоножко допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе также отметили, что Кривоножко был командующим воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Что известно о биографии временного главы ВС ВСУ

Из открытых источников известно, что Анатолий Кривоножко родился 23 июля 1965 года. В период с 2006 по 2008 годы он был командиром 114 бригады тактической авиации, базирующейся в Ивано-Франковске. Далее он перешел на должность заместителя командующего ВС ВСУ.

Генерал является активным участником российско-украинской войны. Он участвовал в АТО, ООС, а также в отражении вражеской агрессии после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В 2015 году Кривоножко назначили командующим воздушного командования "Центр". На этой должности он находился до своего назначения временно исполняющим обязанности командующего Воздушных сил.



Анатолий Кривоножко – временно исполняющий обязанности командующего ВС ВСУ / Фото ВзК "Центр"

Известно, что при его командовании в пределах зоны ответственности уничтожено более 1 160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель.

В 2016 году Кривоножко получил звание генерал-майора, а уже в октябре 2018 года стал генерал-лейтенантом. До этого он имел звание полковника.

Какие награды имеет генерал

Анатолий Кривоножко получил несколько престижных государственных наград за годы своей службы.

Так, звание Героя Украины ему присвоил президент Владимир Зеленский 23 августа. Вместе с этим званием Кривоножко также награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Кроме того, Кривоножко получил орден Даниила Галицкого и орден Богдана Хмельницкого с отличиями 3-й степени (2022) и 2-й степени (2023). Стоит отметить, что в марте 2022 года он также был награжден орденом Даниила Галицкого.

Интересно, что генерал-лейтенант сделал значительный вклад в военное дело, будучи автором многочисленных публикаций в уважаемых профессиональных изданиях. Его работы публиковались в таких известных изданиях, как "Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", "Системы вооружения и военная техника" и "Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил".