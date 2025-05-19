В России нашли останки ученого из Украины, который пропал 16 лет назад

В Бурятии обнаружили остатки украинского ученого Анатолия Новикова. Он бесследно исчез в 2009 году, когда приехал на международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об исчезновении профессора из Украины в Бурятии

Так, 73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков 22 июня 2009 года прибыл из Винницы в Бурятию. Ученый должен был представить Винницкий национальный технический университет и планировал выступить на семинаре. Однако на его имя не было оформлено приглашение – Новикова не было и в списках.

На следующий день украинский ученый вышел из турбазы "Энахалук" на прогулку, после чего бесследно исчез. К поискам ученого привлекли МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция, а также специально обученные собаки. Также в Бурятию из Украины приезжала дочь Новикова Татьяна и сама пыталась найти след отца – но тщетно. В 2019 году поиски Анатолия Новикова официально прекратили.

Однако через 5 лет после этого местный священнослужитель нашел в лесу возле села Новый Энхалук человеческие останки. Он сообщил о находке в полицию.

Остатки тела, обнаружены в Бурятии / фото российских СМИ

Рядом с телом обнаружили телефон, IMEI которого полностью совпадал с IMEI аппарата пропавшего 16 лет назад Анатолия Новикова. Также полиция нашла вставные челюсти и несколько украинских монет.

Кстати, в конце марта в Испании нашли тело 13-летнего мальчика из Украины. Ребенок исчез днем ранее, когда пошел на прогулку. Он не взял с собой денег, документов и даже теплой одежды