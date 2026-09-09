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24 Канал Новости Украины Андрей Билецкий займет новую должность в Силах обороны, – СМИ
9 сентября, 13:18
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Андрей Билецкий займет новую должность в Силах обороны, – СМИ

Анастасия Колесникова

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск "Центр". Она станет временным органом управления Силами обороны.

Об этом LIGA.net сообщил заместитель Билецкого Родион Кудряшов.

Что известно о новой должности Билецкого?

"Центр" будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области. При этом Билецкий сохранит должность командующего Третьим армейским корпусом.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о создании двух новых группировок для усиления обороны Донецкой области. Одну из них возглавит Билецкий, другую – командир корпуса "Азов" Денис Прокопенко.

По данным источника hromadske в Силах обороны, вторая группировка будет называться "Азов".

24 августа Зеленский присвоил Андрею Билецкому звание Героя Украины. Награду бригадный генерал получил за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил военным нового командующего Сухопутными войсками – бригадного генерала Святослава Заица.

По словам Драпатого, Заица выбрали за его боевой опыт, умение эффективно командовать и внедрять современные технологии.

Также сообщалось, что полковник Эмиль Ишкулов может возглавить 11-й корпус Сухопутных войск, который защищает Славянск и Краматорск. Он должен заменить бригадного генерала Алексея Майстренко.

В 2024 году Ишкулова уволил с должности командира 80-й бригады после конфликта с тогдашним Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за приказа о Курской операции.