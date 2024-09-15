Экс-нардеп и предатель Андрей Деркач стал сенатором в России

Бывший нардеп Андрей Деркач, которого обвиняют в госизмене, получил высокую должность в правительстве страны-агрессора. Беглеца из Украины назначили сенатором от Астраханской области.

Как сообщают российские источники, указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором подписан еще 12 сентября. Ранее сообщалось, что Деркач стал кандидатом в Совет Федерации России от Астраханской области.

Смотрите также "Накачали большим количеством лекарств": Шуфрич лично появился в суде и пожаловался на следователей

Давно и "ведано" работает на Кремль

Отметим, что Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады с 1998 году. Сначала от "Партии регионов", затем представлял "Волю народа", а последние годы в парламенте фигурировал как внефракционный.

После начала полномасштабного вторжения чиновник сбежал из Украины. В июне 2022 года ему было объявлено подозрение в государственной измене и незаконном обогащении. Было установлено, что Деркач много лет является агентом российской разведки.

Так, в НАБУ доказали, что бывший народный депутат в течение 2019 – 2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов США от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

В январе 2023 года Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада - мандата.

Кстати, Деркач находится под санкциями в США. И там ему тоже грозит тюрьма.

Федеральный суд в Бруклине, Нью-Йорк, в декабре 2022 года официально вынес обвинительный акт в отношении экс-нардепа, обвинив его в ряде финансовых махинаций. Кроме этого, его подозревают в отмывании денег уже после наложения на него санкций.