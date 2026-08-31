Украина вынуждена играть в эту игру: эксперт предположил, есть ли перспективы у переговорного процесса

На фоне активизации международных контактов вокруг возможных переговоров с Россией возникают вопросы об их реальной целесообразности. Россия продолжает накапливать ресурсы для дальнейшей эскалации, поэтому дипломатические процессы со стороны Украины пока отходят на второй план.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что дипломатические форматы переговоров без усиления военного давления на противника в настоящее время бессмысленны. Он подчеркнул, какие рычаги будут наиболее эффективными и повлияют на переговорную позицию россиян.

Почему Россия не стремится к реальному миру?

Эксперт отметил, что Москва не собирается прекращать боевые действия и лишь ищет возможности усилить давление. Стремление вовлечь Кремль в двусторонние или многосторонние переговоры воспринимается им как признак слабости Запада и Украины.

Лучшие рычаги для переговоров – это ЗРК Patriot и ракеты Tomahawk. Patriot – для того, чтобы нивелировать российский наступательный потенциал, а Tomahawk – для того, чтобы уничтожить способность России продолжать ведение войны. Все остальные переговорные инструменты сейчас бессмысленны,

– подчеркнул Длигач.

В то же время Россия активно адаптирует свою военную машину, опираясь на значительный мобилизационный потенциал и помощь со стороны Китая. Владимир Путин рассчитывает на политическую дестабилизацию в Европе и выжидает ослабления поддержки со стороны партнеров.

Все это, по его мнению, дает Москве возможность тянуть время в ожидании ослабления позиций европейских стран и США. Более того, вся риторика россиян и их подготовка ведется именно для этого. Это и увеличение дальности ударов ракетами "Искандер", накопление стратегического запаса этих ракет, более активное использование дронов "Бандероль". Эти и другие признаки свидетельствуют о том, что Россия не собирается сейчас договариваться.

Украина ведет собственную политическую игру

В то же время главная цель Киева – параллельно укреплять собственный военный потенциал и наносить дальнобойные удары по врагу. И параллельно демонстрировать европейским и американским партнерам, что Украина готова к переговорам.

Наша политическая игра понятна: усиливать давление, собственный потенциал и сигнализировать о приоритете дипломатического выбора. И здесь и президент, и наши дипломаты, и наши военные поступают абсолютно правильно,

– подчеркнул глава Adventer Group.

По мнению Длигача, единственный путь гарантировать безопасность в мире – это не просто мирное соглашение с Москвой, но и уничтожение ее способности вновь развязывать агрессию. А этого можно достичь только через деконструкцию самой России. Однако к такому сценарию мировые политики еще не готовы, и Украине придется приложить еще много усилий, чтобы повлиять на их позицию.

Для этого, в частности Украине, по словам эксперта, необходимо повышать ставки, уничтожая логистику, ВПК и нефтепереработку России.