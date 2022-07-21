Скоро будет много сюрпризов, – у Зеленского уверены, что ход войны удастся переломить

Руководитель офиса президент Андрей Ермак рассказал, что сейчас украинская сторона пытается сделать все для того, чтобы не дать россиянам затянуть войну до зимы.

Глава ОП рассказал, что почти каждый день говорит с Владимиром Зеленским о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО и санкциях против россии. По его словам, президента интересует эффективность оружия и максимальное увеличение поставок.

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Украинская "Ольха" хорошо показала себя на фронте

Также Ермак заверил, что ОП постоянно общается с военным командованием и знает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта. Из последних новостей – украинская "Ольха" отлично зарекомендовала себя на фронте. Глава ОП сказал, что "там есть много отличных новостей".

Украина пытается максимально увеличить поставки вооружения

Андрей Ермак сказал, что сейчас украинские лидеры пытаются максимально нарастить поставки оружия в страну. Ведь чем больше оружия – тем скорее победа. В настоящее время ОП контактирует с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. В беседах стороны говорят о том, как ускорить поставки тяжелого вооружения.

Нас ждет "много сюрпризов"

Андрей Ермак анонсировал, что скоро снова будет говорить с Салливаном о новом пакете военной помощи США. Кроме 4 HIMARS, будет еще "много сюрпризов"

Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов,

– сказал Ермак.

Напомним, что во время встречи в формате "Рамштайн-4" министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Штаты передадут Украине 4 системы Himars и боеприпасы к ним.

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