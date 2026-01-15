Обращался ли Ермак к ТЦК с желанием присоединиться к войску
- Минобороны заявило, что Андрей Ермак не обращался в ТЦК и СП для прохождения военной службы.
В Министерстве обороны высказались о бывшем главе Офиса Президента Андрее Ермаке. Там заявили, что он не обращался в ТЦК и СП о прохождении военной службы.
Об этом ведомство сообщило в ответ на депутатское обращение Ярослава Железняка, передает 24 Канал.
Что говорят в Минобороны о Ермаке?
Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что 29 ноября в своем интервью Андрей Ермак отметил, что идет на фронт и готов к любым репрессиям. Тогда экс-глава Офиса Президента также добавил, что он "честный и порядочный человек".
Железняк решил проверить, действительно ли Ермак присоединился к рядам Вооруженных сил, поэтому подал обращение в Минобороны. Однако там возразили и заявили, что политик не обращался ни к одному ТЦК или СП.
По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу по мобилизации на особый период или по контракту не обращался,
– отметили в ведомстве.
Увольнение Ермака: коротко о главном
Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Это произошло на фоне слухов о возможной причастности руководителя Офиса Президента к делу Тимура Миндича.
Ермак подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме. Он заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.
Впоследствии в СМИ распространились слухи, что экс-глава Офиса Президента привлечен к работе Службы внешней разведки Украины. Это связано с его недавним визитом в центральный офис структуры. Однако в СВР опровергли информацию.