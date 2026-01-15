Обращался ли Ермак к ТЦК с желанием присоединиться к войску

В Министерстве обороны высказались о бывшем главе Офиса Президента Андрее Ермаке. Там заявили, что он не обращался в ТЦК и СП о прохождении военной службы.

Нардеп Ярослав Железняк напомнил, что 29 ноября в своем интервью Андрей Ермак отметил, что идет на фронт и готов к любым репрессиям. Тогда экс-глава Офиса Президента также добавил, что он "честный и порядочный человек".

Железняк решил проверить, действительно ли Ермак присоединился к рядам Вооруженных сил, поэтому подал обращение в Минобороны. Однако там возразили и заявили, что политик не обращался ни к одному ТЦК или СП.

По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу по мобилизации на особый период или по контракту не обращался,

– отметили в ведомстве.



Ответ Минобороны на запрос Железняка / Скриншот

Увольнение Ермака: коротко о главном