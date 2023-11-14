Есть четкий план победы: Ермак обнародовал две цели Зеленского
Источник:Fox News
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал упреки Украины относительно высокого уровня коррупции. Также он назвал две цели, преследуемые президентом Владимиром Зеленским.
По словам Ермака, решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС свидетельствует о том, что Киев совершает прогресс в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News во время своего визита в Вашингтон.
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Ермак назвал 2 цели президента Зеленского
Андрей Ермак сказал, что Владимир Зеленский имеет 2 цели:
- победить в войне,
- побороть коррупцию.
На вопрос ведущего телеканала о том, что некоторые американские законодатели упрекают Киев в значительном уровне коррупции и якобы отсутствие подотчетности по оказанной Америкой помощи, Ермак сказал, что антикоррупционные реформы продолжаются. И результаты работы есть.
У Президента Зеленского есть две цели: победить в войне против россиян и в (войне) против коррупции. Антикоррупционные реформы продолжаются. И у нас есть свидетельство прогресса и успеха... И рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – думаю, это свидетельство успеха борьбы против коррупции,
– сказал Андрей Ермак.
На вопрос о том, почему США важно продолжать поддерживать Украину, он отметил, что у Киева и Запада есть одни ценности. Украина борется за свободу, демократию и предотвращает риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире. Ведь если Украина не остановит Путина, то он не остановится.
Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке – те же враги, Россия и Иран,
– отметил он.
Отвечая на вопрос о том, как Киев видит конечную цель в этой войне и как много времени может пойти на это, Ермак рассказал: "У нас есть четкий план". Однако победа Украины и скорость этого процесса напрямую зависят от помощи Запада.
Отметим, что во время этого же интервью Андрей Ермак рассказал, что с помощью США и других союзников ВСУ уже удалось уволить 50% из захваченных Россией территорий с самого начала полномасштабной агрессии.
Ермак находится в США
- Во вторник у главы ОП планируются встречи с американскими конгрессменами и сенаторами, чтобы убедить их в важности дальнейшей помощи Киеву.
- Накануне Ермак встретился с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Известно, что стороны обсудили последние события на поле боя в Украине и подготовку к зиме, включая текущее обеспечение дополнительных средств ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины в противостоянии вражеским атакам.
- Также Ермак провел закрытую встречу с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.