Именно Москва развязала войну, а не Киев, – Ермак ответил Кремлю на заявления о переговорах
- Кремль заявил, что динамика переговоров зависит от Киева, но Офис президента Украины обвинил Москву в развязывании войны и блокировании мирных инициатив.
- Украина готова к переговорам на условиях, уважающих ее суверенитет, тогда как Кремль пытается переложить ответственность за затягивание конфликта на Украину.
Кремль снова пытается переложить ответственность за войну на Украину, заявив, что "динамика переговоров зависит от Киева". В ОП ответили, что это манипуляция, ведь именно Москва развязала войну и блокирует любые мирные инициативы.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он назвал это откровенной манипуляцией, которая звучит параллельно с регулярными ракетными ударами по украинским городам и атаками на критическую инфраструктуру.
Читайте также "Путин – не один": России помогают не только Иран, Китай и КНДР
Именно Москва развязала войну и блокирует мир
Российские власти в очередной раз пытаются переложить ответственность за затягивание войны на Украину.
Россия не просто не готова к миру – она ежедневно демонстрирует это своими действиями на поле боя,
– подчеркнули в ОП.
Кремль пытается навязать миру ложный образ, что якобы именно Москва "открыта к диалогу", а все остальные стороны виноваты в продолжении конфликта.
Правда же заключается в том, что именно Москва является инициатором и главным двигателем этой войны. Российские власти систематически блокирует все мирные инициативы, тогда как Украина последовательно выступает за прекращение огня и установление справедливого мира.
В ОП напомнили, что Украина всегда готова к переговорам, но только на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны. Пока же агрессор продолжает войну, все заявления Кремля о якобы "открытости" к миру являются не более чем пропагандистскими манипуляциями.