"Это война за безопасность мира": в ОП объяснили, почему нужен не только Patriot

Россия ежедневно усиливает атаки на украинские города, и Кремль даже не думает останавливаться. В Офисе Президента призвали США не только поставлять оружие, но и оказывать реальное давление на Москву, ведь этого, по словам Ермака, больше всего боится Путин.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Post. Россия продолжает ежедневно обстреливать украинские города, не демонстрируя никакого намерения останавливать свою агрессию.

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Украина просит не только оружие

В этих условиях Украине нужно не только оружие, но и реальное давление на Кремль со стороны мировых лидеров, в частности президента США Дональда Трампа.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, спецпредставитель президента США, генерал в отставке Кит Келлог на этой неделе посетил Киев, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и обсудить с руководством страны потребности украинской армии.

Во время встреч украинская сторона подчеркнула: сегодня нужны не только Patriot или ATACMS, но и политическая воля мира, чтобы заставить Россию почувствовать изоляцию, санкции и поражение на поле боя.

Россия не собирается останавливать свою агрессию. Ежедневно – новые атаки, новые смерти, разрушенные дома, пострадавшие и убитые люди. Необходимо реальное давление на Кремль. В разговоре с NY Post я отметил, что РФ должна почувствовать, что ее путь – это изоляция, санкции, поражение на поле боя. Очень важно, чтобы президент США Дональд Трамп применил давление на РФ, потому что этого боится Путин,

– подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что генерал Келлог получил полные брифинги от украинских военных, разведки и силовиков, встретился с ключевыми заинтересованными сторонами и лично увидел оборонные и технологические возможности Украины – в частности системы противовоздушной обороны и программы беспилотников.

Мы сделали особый акцент на насущной потребности в современной противовоздушной обороне. Россия продолжает усиливать свои атаки на украинские города, и защита неба имеет решающее значение для спасения жизней мирных жителей,

– добавил Ермак.

По его словам, во время визита обсуждали не только оборонительное, но и наступательное оружие, в частности ракеты большой дальности, которые позволили бы Украине уничтожать российскую технику и оружие, применяемое для обстрелов городов.

Ермак отметил, что Украина стремится к миру, но не ценой капитуляции или потери территорий.

Справедливый мир возможен только тогда, когда агрессор заплатит за свои преступления и отступит от террора,

– подытожил глава ОП.

Он добавил, что война России против Украины – это война не только за свободу украинцев, но и за справедливость и безопасность всего свободного мира.