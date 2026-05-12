В ЕС отреагировали на объявление подозрения экс-руководителю ОПУ Ермаку

В Европейской комиссии прокомментировали объявление подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. Там заявили, что расследование таких дел свидетельствует о работе антикоррупционных институтов в Украине.

Об этом представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил в комментарии Суспильному.

Что говорят в Еврокомиссии о подозрении Ермаку?

По словам представителя Европейской комиссии, борьба с коррупцией остается одним из ключевых условий на пути Украины к вступлению в Европейский Союз.

Расследование этого дела демонстрирует, что антикоррупционные органы Украины работают,

– отметил Мерсье.

Он также отметил необходимость защиты антикоррупционных институтов и сохранения их независимости.

В Еврокомиссии добавили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации.

Как прошло судебное заседание по делу Андрея Ермака?

Андрей Ермак 12 мая прибыл в Высший антикоррупционный суд, где рассматривали дело "Династия", которое касается легализации имущества на более 460 миллионов гривен. До этого Специальная антикоррупционная после объявления подозрения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 миллионов гривен.

Сторона защиты отметила, что дело насчитывает 16 томов, поэтому меру пресечения 12 мая не изберут, и суд продолжится 13 мая.

Прокурор САП также рассказала, что Андрей Ермак имеет 4 дипломатических паспорта, один из которых действует до 2030 года, и пересекал границу 86 раз с февраля 2022 года. Прокуроры также отмечают высокий риск сокрытия экс-главы ОП за рубежом и уничтожения доказательств.

Сам Андрей Ермак называет подозрение в отношении себя "необоснованным". Экс-глава ОП заявил о беспрецедентном публичном давлении на следственные органы и подтвердил, что останется в Украине.