Состоялось судебное заседание по делу Ермака: изменили ли меру пресечения
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. В понедельник, 29 июня, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства защиты, которая требовала снять с своего подзащитного электронный браслет.
Об этом сообщает ВАКС.
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Что известно о деле Ермака?
Ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен.
В мае сумма была внесена. Ермак рассказывал, что залог вносили даже бывшие одноклассники.
Поэтому его освободили из-под стражи. Но на него наложили ряд процессуальных обязательств, среди которых – ношение электронного браслета.
Экс-главу ОП подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем. В случае доказательства вины ему может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Речь идет о преступной схеме, с помощью которой фигуранты отмыли около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине под Киевом. Название проекта — "Династия".
По этому делу НАБУ и САП также вручили подозрение Миндичу и Чернышову.
В то же время Ермак опровергал выдвинутые обвинения в отношении "Династии". По его словам, у него есть только квартира и автомобиль.