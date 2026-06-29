Состоялось судебное заседание по делу Ермака: изменили ли меру пресечения

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. В понедельник, 29 июня, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства защиты, которая требовала снять с своего подзащитного электронный браслет.

Об этом сообщает ВАКС.

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Что известно о деле Ермака?

Ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

В мае сумма была внесена. Ермак рассказывал, что залог вносили даже бывшие одноклассники.

Поэтому его освободили из-под стражи. Но на него наложили ряд процессуальных обязательств, среди которых – ношение электронного браслета.

Экс-главу ОП подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем. В случае доказательства вины ему может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Речь идет о преступной схеме, с помощью которой фигуранты отмыли около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине под Киевом. Название проекта — "Династия".

По этому делу НАБУ и САП также вручили подозрение Миндичу и Чернышову.

В то же время Ермак опровергал выдвинутые обвинения в отношении "Династии". По его словам, у него есть только квартира и автомобиль.