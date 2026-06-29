Про це повідомляє ВАКС.

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Що відомо про справу Єрмака?

Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

У травні суму було внесено. Єрмак розповідав, що заставу вносили навіть колишні однокласники.

Тож його було звільнено з-під варти. Але на нього поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких – носіння електронного браслета.

Ексголову ОП підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. У випадку доведення вини, йому може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Йдеться про злочинну схему, з допомогою якої фігуранти відмили близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині під Києвом. Назва проєкту – "Династія".

У цій справі НАБУ і САП також вручили підозру Міндічу та Чернишову.

Водночас Єрмак спростовував висунуті звинувачення щодо "Династії". За його словами, він має лише квартиру та автомобіль.