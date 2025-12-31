Ермак заблокировал премьера Свириденко в мессенджерах, – СМИ

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак заблокировал премьер-министра Юлию Свириденко в мессенджерах. Это произошло после того, как глава правительства поддержала "мятежников", которые выступали за увольнение чиновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Романа Романюка для "Украинской правды".

Почему Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах?

В материале журналист отмечает, что Юлию Свириденко до сих пор многие в политической системе воспринимают исключительно как "протеже Андрея Ермака".

Однако, по словам Романюка, премьерша удивила всех в ходе "революции против Ермака", когда стала на сторону "мятежников".

Андрей Борисович, узнав об измене, даже заблокировал Юлию Анатольевну в мессенджерах. И теперь это скорее плюс, чем черная метка,

– говорится в материале.

В то же время как отмечает журналист, дальше Свириденко так же предстоит преодолеть собственный вакуум ответственности и избавиться от предубеждений, что она "только хорошая исполнительница чьих-то идей, однако не способна лично навязывать системе собственную повестку дня".

