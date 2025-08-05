Россия продолжает убивать украинцев. 29 июля 2025 года в результате ракетного удара погиб военный из Киевской области Андрей Фролов.

Герою навсегда останется 42 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пристоличный сельский совет.

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Что известно об украинском защитнике Андрее Фролове?

В Пристоличном сельском совете говорят, что Андрей был курсантом учебного взвода учебной роты учебного батальона школы индивидуальной подготовки и выполнял воинский долг в составе Вооруженных сил Украины.

С глубокой скорбью сообщаем, что во время прохождения военной службы в результате ракетного удара 29 июля 2025 года погиб Фролов Андрей Евгеньевич 1983 года рождения, житель села Пролиски,

– говорится в сообщении.

У него остались жена – Фролова Наталья, а также двое сыновей – Дмитрий 2007 года рождения и Евгений 2016 года рождения. Церемония прощания с военным состоялась 4 августа. В сельском совете призвали жителей общины отдать последнюю дань уважения украинскому защитнику и выразили искренние соболезнования родным погибшего.

Добавим, что ранее на передовой также погиб житель села Недра Киевской области Пантелеенко Николай Анатольевич. Мужчине было 33 года. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте и погиб во время выполнения боевого задания в районе Константиновки Донецкой области.