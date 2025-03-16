"Боевой парень": Зеленский объяснил, почему назначил Гнатова начальником Генштаба

16 марта стало известно, что генерал-майор Андрей Гнатов назначен начальником Генштаба. А его предшественник генерал Анатолий Брагилевич – переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны. Президент Зеленский объяснил эти кадровые изменения в ВСУ.

В вечернем обращении президент Зеленский рассказал о своих ожиданиях от Андрея Гнатова на должности главы Генштаба, передает 24 Канал.

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Почему Гнатов стал начальником Генштаба

Глава государства уточнил, что нового главу Генштаба выбирал совместно с министром обороны Умеровым и главкомом Сырским. Выбор остановили на Андрее Гнатове, который до этого момента занимал должность заместителя начальника Генштаба.

Зеленский подчеркнул, что Гнатов – "боевой парень". Президент ожидает, что новоназначенный начальник будет использовать "больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных". Также от Гнатова ждут более активного развития корпусной системы.

Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, Андрей Гнатов был назначен на должность заместителя начальника Генштаба 26 февраля 2025 года, то есть менее месяца назад. С июня 2024 по февраль 2025 года Гнатов был командующим Объединенных сил ВСУ.