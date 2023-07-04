"Молились, чтобы появился в сети": под Бахмутом погиб львовский ресторатор Андрей Гудыма

В боях под Бахмутом погиб известный львовский ресторатор, бренд-шеф и блоггер Андрей Гудыма. Он защищал страну от врага в рядах ВСУ.

О гибели Гудымы в сети сообщила его бывшая жена. Связь с защитником оборвалась 2 июля.

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"Лучший папа на свете"

Герой погиб 2 июля в боях под Бахмутом. Бывшая жена Ульяна умилила сеть трогательной корреспонденцией о защитнике. Она вспомнила, что последний раз Андрей был в сети в пятницу, 1 июля. С тех пор его дочь Юлия ждала, когда папа снова появится в сети.

Все, о чем я молилась в последние дни, чтобы ты появился в сети. Чтобы почитал сообщение и просмотрел фоточки от Юляшки, которые она ждала ответов и постоянно спрашивала: "Чего папа не отвечает?". Увидел скрины наших с ней переписок, от которых ты бы улыбнулся, и тебе стало бы так тепло на сердце,

– говорится в сообщении.

Андрей Гудыма был бренд-шефом во львовском ресторане Re: Bro. Также защитник недавно начал сотрудничать с Издательством Старого Льва, где сейчас готовят к печати его книгу под названием "69 специй для сердца".

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 6 июля в 11:00 в Гарнизонном храме во Львове, а похороны - в 12:00 на Марсовом поле.

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