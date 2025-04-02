"Должен защитить наш дом, нашу землю!": на фронте погиб защитник из Винницы Андрей Гунько

Еще один воин отдал свою жизнь за Украину. На фронте погиб защитник из Винницы лейтенант Андрей Гунько.

При жизни он был награжден "Золотым крестом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Андрей Гунько воевал с первых дней полномасштабной агрессии России

Родился Андрей Гунько 17 марта 1971 года в Виннице.

Его мама – известная винницкая волонтер и основательница ОО "Мольфар" Юлия Вотчер.

Павший защитник пошел воевать против российского нашествия с первых дней полномасштабного вторжения.

За свой военный путь он сдерживал наступление в пригороде Киева, в Бахмуте, Степном, также был на Харьковском, Донецком и Луганском направлениях.

За службу 15 апреля 2023 года его наградили знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Золотой крест".

Андрей "Директор" Гунько погиб 29 марта.

Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению – надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!"

- рассказала мама защитника.

Она на своей странице в Facebook опубликовала стихотворение, посвященное павшему сыну:

Знаешь ли ты, что такое горе?

Оно, как удавка, сжимает горло, Оно болит, как в сердце рана... Кричит, – делай что-то, но еще рано..

Когда рекой стекают слезы, А я прячу набухшие глаза, Дрожащие руки сжимаю в коленях, Потому что хочу достойной быть сына. Не первая я, к сожалению, и не последняя, Которая теряет дитя любимое..

Простятся с Андреем Гунько 3 апреля

Прощание с павшим воином состоится в четверг, 3 апреля, в Виннице.

Автоколонна для сопровождения процессии будет формироваться в 11:15 возле Дома офицеров (улица Коцюбинского, 37). Далее она отправится через центр города.

Прощаться с воином будут в 12:00 в Винницкой областной филармонии (Хмельницкое шоссе, 7), а похоронят его на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

"Покорнейше прошу встретить моего сына и присоединиться к живому коридору по маршруту: Дом офицеров – Винницкая областная филармония – Сабаровское кладбище. А еще просьба, выбирая цветы, отдайте предпочтение живым цветам, за что уже спасибо каждому", – написала Юлия Вотчер.