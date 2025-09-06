Об этом в Международный день благотворительности рассказал ее основатель Андрей Хоркавый, информирует 24 Канал.

"Сегодня в фокусе нашей благотворительной деятельности – поддержка боевых подразделений ВСУ и проектов, позволяющих улучшить жизнь социально незащищенных категорий населения", – рассказывает основатель KLR Bus.

Он отметил, что компания целенаправленно работает над доставкой гуманитарных грузов, инициирует и вместе с партнерами участвует в благотворительных мероприятиях. Отдельное место в социальных инициативах KLR Bus занимает медицина, в частности, помощь больницам оборудованием и предоставлением бесплатных транспортных услуг.

"В рамках работы нашего фонда "Сердце KLR" предусмотрены проекты медицинской помощи. К примеру, в первом квартале 2025 года мы приобрели современный физиотерапевтический аппарат для медицинского центра "Каритас-Хмельницкий". Он предназначен для процедур ультразвуковой и электротерапии и помогает в лечении заболеваний позвоночника, воспалении суставов, защемлении седалищного нерва и заживлении послеоперационных рубцов", – сказал Андрей Хоркавый.

Он отметил, что в KLR Bus сотрудничают с общинами, ведь помощь должна носить системный характер, а не быть точечной.

Хоркавый также рассказал, что работники компании активно участвуют в сборе донорской крови для нужд КНП "Хмельницкий областной центр службы крови".

Кроме этого KLR Bus присоединилась к культурным и образовательным инициативам и в этом году стала партнером фестиваля "Амбассадор Детства" – общественной инициативы по социальной адаптации детей-переселенцев. Она была создана с целью помощи таким детям адаптироваться к современным реалиям жизни.

"Мы выступили партнером инициативы "Подольская сотка" – это любительский веломарафон, в котором принимают участие в том числе и ветераны, которые выбрали для себя велосипед, как средство реабилитации. Во время марафона происходит сбор средств, которые направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины", - рассказывает Андрей Хоркавый.

По его словам, работники KLR Bus активно приобщаются к благотворительным инициативам, ведь разделяют ценности компании.

"Мы не считаем цифры – суммы, которые перечисляем, количество перевезенных людей, объем гуманитарной помощи ... Для нас важен эмоциональный отклик: насколько наша помощь реально изменила ситуацию. Наиболее приятно - получить фидбек – положительные эмоции людей, благодарности от общин, боевых подразделений ВСУ. С этим ничто не сравнится", – отметил Хоркавый.

Что же касается планов на будущее, то в KLR Bus намерены увеличить помощь вооруженным подразделениям и ветеранам-участникам боевых действий, а также сконцентрироваться на помощи одаренным детям в рамках образовательных программ.

"Наш лозунг – "Ближе, чем вы думаете" и он касается не только нашей профессиональной деятельности – перевозок пассажиров. Мы хотим донести, что помощь – всегда рядом. И в трудные для страны времена бизнес может и должен быть опорой там, где общество больше всего в этом нуждается", – резюмировал Андрей Хоркавый.