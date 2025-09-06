Про це у Міжнародний день благодійності розповів її засновник Андрій Хоркавий, інформує 24 Канал.

Дивіться також Залізні "Таргани" для евакуації та логістики: як НРК допомагають рятувати життя бійців на фронті

"Сьогодні у фокусі нашої благодійної діяльності – підтримка бойових підрозділів ЗСУ та проєктів, що дозволяють покращити життя соціально незахищених категорій населення", – розповідає засновник KLR Bus.

Він зазначив, що компанія цілеспрямовано працює над доставкою гуманітарних вантажів, ініціює та разом із партнерами бере участь у благодійних заходах. Окреме місце в соціальних ініціативах KLR Bus займає медицина, зокрема, допомога лікарням обладнанням та наданням безкоштовних транспортних послуг.

"В рамках роботи нашого фонду "Серце KLR" передбачені проєкти медичної допомоги. До прикладу, в першому кварталі 2025 року ми придбали сучасний фізіотерапевтичний апарат для медичного центру "Карітас-Хмельницький". Він призначений для процедур ультразвукової та електротерапії і допомагає у лікуванні захворювань хребта, запаленнісуглобів, защемленні сідничного нерву та загоєнні післяопераційних рубців", – сказав Андрій Хоркавий.

Він наголосив, що в KLR Bus співпрацюють з громадами, адже допомога має носити системний характер, а не бути точковою.

Хоркавий також розповів, що працівники компанії беруть активну участь у зборі донорської крові для потреб КНП "Хмельницький обласний центр служби крові".

Крім цього KLR Bus долучилася до культурних та освітніх ініціатив і цьогоріч стала партнером фестивалю "Амбасадор Дитинства" – громадської ініціативи із соціальної адаптації дітей-переселенців. Вона буда створена з метою допомоги таким дітямадаптуватися до сучасних реалій життя.

"Ми виступили партнером ініціативи "Подільська сотка" – це аматорський веломарафон, в якому беруть участь у тому числі й ветерани, які обрали для себе велосипед, як засіб реабілітації. Під час марафону відбувається збір коштів, які спрямовуються на підтримку Збройних Сил України" - розповідає Андрій Хоркавий.

За його словами, працівники KLR Bus активно долучаються до благодійних ініціатив, адже розділяють цінності компанії.

"Ми не рахуємо цифри – суми, які перераховуємо, кількість перевезених людей, обсяг гуманітарної допомоги… Для нас важливий емоційний відгук: наскільки наша допомога реально змінила ситуацію. Найбільш приємно - отримати фідбек – позитивні емоції людей, подяки від громад, бойових підрозділів ЗСУ. Із цим ніщо не можна порівняти", – наголосив Хоркавий.

Що ж стосується планів на майбутнє, то в KLR Bus мають намір збільшити допомогу збройним підрозділам і ветеранам-учасникам бойових дій, а також сконцентруватися на допомозі обдарованим дітям у рамках освітніх програм.

"Наше гасло – "Ближче, ніж ви думаєте" і воно стосується не лише нашої професійної діяльності – перевезень пасажирів. Ми хочемо донести, що допомога – завжди поруч. І в скрутні для країни часи бізнес може і повинен бути опорою там, де суспільство найбільше цього потребує", – резюмував Андрій Хоркавий.