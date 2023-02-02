Сейчас угроза – не из Беларуси: в разведке уверяют, что россияне не будут наступать с севера

Пока Россия атакует на Восточном направлении, на белорусско-украинской границе сосредоточены подразделения противника. Однако поводов для паники – нет.

Об этом в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, ударные группировки оккупантов на территории Беларуси пока не сформированы.

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Если ситуация изменится, то общество узнает

Юсов заверил, что на 2 февраля угрозы нового вторжения оккупантов с территории Беларуси нет.

Украина готова к разным сценариям. Это не значит, что мы расслаблены по отношению к белорусскому направлению. Но если ситуация изменится, то об этом будет знать общество, силы обороны, украинские спецслужбы и разведка. На сегодняшний день угроза не из Беларуси,

– отметил спикер.

Однако, по его словам, Путин не прекращает попытки втянуть режим Лукашенко в войну против Украины. В частности, речь идет об участии в наземной операции, но успеха он не добился.

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