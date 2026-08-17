Как сообщают источники издания The Bell, приказ об отставке подписал глава корпорации Игорь Шувалов после телефонного звонка от высшего руководства.

Почему решили "убрать" Клепача?

Поводом стал резонанс в СМИ, вызванный статьей The Moscow Times с цитатами из выступления макроэкономиста на заседании Никитского клуба при Московской бирже.

Андрей Клепач работал главным экономистом корпорации последние 12 лет. До этого он на протяжении десятилетия занимал руководящие должности в российском Минэкономразвития, в частности, работал заместителем министра при Эльвире Набиуллиной и Андрее Белоусове.

Прогноз об отставании от Украины

Во время своего выступления 21 мая чиновник заявил, что, несмотря на кажущуюся устойчивость к санкциям, масштабы потерь российской экономики растут.

Он спрогнозировал падение темпов роста ниже показателей США и Украины, с которыми Москва ведет военно-политическое противостояние.

"При продолжении СВО, антироссийских санкций и достаточно жесткой денежно-кредитной, а в перспективе и жесткой бюджетной политики российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2–2,5% в год", – отметил экономист в своем докладе.

По его данным, в 2026 году реальные расходы населения России выросли лишь на 0,6%, а уровень неравенства перестал снижаться из-за низких пенсий и падения доходов бизнеса. Клепач признал, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию в мире.

"Мы проигрываем не только Китаю и США, мы почему-то проигрываем Украине, как бы это ни было неприятно и мне самому", – заявил бывший чиновник, добавив, что украинская экономика выживает благодаря западной помощи.

Предчувствие новой Февральской революции

Анализируя войну на истощение, макроэкономист подчеркнул, что Россия не сможет выиграть эту конкуренцию, а надежды на крах противника являются иллюзией. Зато внутри страны накапливаются проблемы с качеством здравоохранения и неравномерным технологическим развитием.

"Экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис, причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, напомню, и Февральской революции", – подытожил Клепач.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко считает, что отстранение одного из лучших макроэкономистов России не отсрочит кризис, о котором он предупреждал.

По ее словам, прогнозы Клепача всегда основывались на реальных оценках, а не на желании понравиться руководству, поэтому часто оказывались мрачнее официальных цифр.

Ранее мы рассказывали о том, что граждане России все активнее выводят средства за границу: на счета иностранных брокеров уже перечислено почти 600 миллиардов рублей. Такая тенденция связана с опасениями по поводу ужесточения западных санкций, а также с ожиданиями новых жестких ограничений внутри страны после выборов в Госдуму.