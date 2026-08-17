Як повідомляють джерела видання The Bell, наказ про відставку підписав голова корпорації Ігор Шувалов після телефонного дзвінка від вищого керівництва.

Чому вирішили "зняти" Клепача?

Приводом став резонанс у медіа, який викликала стаття The Moscow Times із цитатами з виступу макроекономіста на засіданні Нікітського клубу при Московській біржі.

Андрій Клепач працював головним економістом корпорації останні 12 років. До цього він десятиліття обіймав керівні посади в російському Мінекономрозвитку, зокрема, працював заступником міністра при Ельвірі Набіулліній та Андрієві Бєлоусові.

Прогноз про відставання від України

Під час свого виступу 21 травня посадовець заявив, що попри позірну стійкість до санкцій, масштаби втрат російської економіки зростають.

Він спрогнозував падіння темпів росту нижче за показники США та України, з якими Москва веде військово-політичне протиборство.

"При продовженні СВО, антиросійських санкцій і досить жорсткої грошово-кредитної, а в перспективі й жорсткої бюджетної політики російська економіка навряд чи зможе вийти на темпи зростання вище 2 – 2,5% на рік", – зазначив економіст у своїй доповіді.

За його даними, у 2026 році реальні витрати населення Росії зросли лише на 0,6%, а рівень нерівності перестав знижуватися через низькі пенсії та падіння доходів бізнесу. Клепач визнав, що Росія програє технологічну й економічну конкуренцію у світі.

"Ми її програємо не тільки Китаю і США, ми в чомусь її програємо Україні, як би це не неприємно було і мені самому", – заявив колишній посадовець, додавши, що українська економіка виживає завдяки західній допомозі.

Передчуття нової Лютневої революції

Аналізуючи війну на виснаження, макроекономіст підкреслив, що Росія не зможе виграти цю конкуренцію, а сподівання на крах супротивника є ілюзією. Натомість всередині країни накопичуються проблеми з якістю охорони здоров'я та нерівномірним технологічним розвитком.

"Економіка витримає, але може виникнути соціальна криза, причому тоді, коли її ніхто особливо не очікує. Але ніхто не очікував, я нагадаю, і Лютневої революції", – підсумував Клепач.

Старша наукова співробітниця Берлінського центру Карнегі Олександра Прокопенко вважає, що усунення одного з найкращих макроекономістів Росії не відтермінує кризу, про яку він попереджав.

За її словами, прогнози Клепача завжди базувалися на реальних оцінках, а не на бажанні сподобатися керівництву, тому часто виявлялися похмурішими за офіційні цифри.

Раніше ми розповідали про те, що громадяни Росії дедалі активніше виводять кошти за кордон: на рахунки іноземних брокерів уже переказали майже 600 мільярдів рублів. Така тенденція пов'язана з побоюваннями щодо посилення західних санкцій, а також очікуваннями нових жорстких обмежень усередині країни після виборів до Держдуми.