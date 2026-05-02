Об этом заявил во время выступления на Drone Autonomy 2026 во Львове заместитель Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского – бригадный генерал Андрей Лебеденко.

Важным аспектом на поле боя остается интеграция различных систем в единое целое. Речь идет о ПВО, РЭБ, БПЛА, разведке и средствах поражения. Раньше они были самодостаточны – сегодня это нужно менять. Они уже глубоко взаимосвязаны, и это взаимодействие должно происходить не только на уровне руководителей, но и на уровне тактических процессов для быстрого принятия решений. Мы начали активную работу с системами управления Command&Control. Штабы разного уровня должны быть интегрированы в эти современные процессы управления – как людьми, так и оружием. Сегодня у нас уже есть запущенные проекты,

– заявил Андрей Лебеденко.

Генерал также объяснил важную роль искусственного интеллекта в военном деле.

"Сегодня в любом штабе все занимаются планированием и обработкой больших массивов данных. Теперь представим, что все эти процессы за считанные секунды обрабатывает искусственный интеллект. Это анализ данных глубиной на месяцы и годы. Мы больше не тратим часы или дни – только минуты, получая собственный качественный, верифицированный концентрат информации, который может смоделировать будущий бой и сценарии его развития" – рассказал Лебеденко.

Он привел и другой пример: в случае массированных воздушных атак противника человеку сложно быстро обработать большой массив данных – идентифицировать цели, определить приоритеты и выбрать средства поражения и тому подобное. Именно здесь на помощь должны приходить алгоритмы и нейросети. Они способны мгновенно анализировать информацию и ставить задачи соответствующим средствам поражения.

"Это идеальная модель, к которой мы стремимся, и у нас уже есть все предпосылки для ее реализации. Мы уже имеем собственные комплексы дронов-перехватчиков, которым в перспективе достаточно будет получить точные координаты цели. Также сегодня применяются системы, эффективно фильтруют данные сенсоров и отсеивают до половины ложных целей", – добавил генерал.

Также, по его словам, привлечение искусственного интеллекта позволит усилить защиту военной техники и людей. По его мнению, будущее на поле боя – за теми решениями, которые дадут возможности предотвратить поражение, а не только выдержать удар.

Сегодня остро стоит вопрос создания и оснащения техники комплексами активной защиты. Сегодня тяжелая техника часто отсутствует на поле боя именно из-за высокой уязвимости к дронам. Поэтому необходимо создавать комплексные системы активной защиты – интегрированные решения, которые смогут выявлять, идентифицировать и эффективно противодействовать угрозам. У нас уже есть отдельные элементы – сеткометы, умные турели, – но они не объединены в единую систему. Именно такая интегрированная система может стать тем геймчейнджером, который изменит ход войны,

– подчеркнул Андрей Лебеденко.

Заместитель главнокомандующего подчеркнул, что интеграция современных систем управления и ИИ – это не перспектива будущего, а насущная необходимость уже сегодня. Это позволит кардинально повысить скорость принятия решений, точность планирования и эффективность управления войсками на всех уровнях.