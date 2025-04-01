На фронте погиб 31-летний Андрей Луцик – работник тернопольского университета

Тернополь прощается с еще одним героем. На войне за Украину погиб выпускник и работник Западноукраинского национального университета Андрей Луцик.

Ему был 31 год. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в учебном заведении, передает 24 Канал.

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Что известно о защитнике

В 2011 году Андрей закончил Червоноградский государственный техникум горных технологий и экономики, а после поступил в Западноукраинский национальный университет – там в 2015 году получил диплом бакалавра по специальности "Компьютерные науки". В 2016 году завершил обучение по специальности "Управление персоналом и экономика труда", получив квалификацию специалиста.

В тернопольском учебном заведении покойного вспоминают как активиста и лидера, что имел организаторские способности, был настойчивым, целеустремленным, общительным и человечным. Андрей работал в отделе творческой самореализации и воспитания.

Его отвага, жертвенность и несгибаемая воля стали символом настоящего патриотизма. Он был не только талантливым специалистом, но и человеком большого сердца, который всегда стремился к справедливости и добру. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах,

– написали в университете.

Напомним, в боях на восточном направлении погиб 21-летний доброволец из Тернополя Виталий Шаварин. Ранее он работал в Службе судебной охраны, а в ряды Сил обороны присоединился накануне Рождества в декабре 2024 года.