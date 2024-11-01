Его убила Россия: стало известно имя полицейского, погибшего во время удара по Харькову
Россия в пятницу, 1 ноября, цинично ударила по месту дислокации полицейских в Харькове. Во время атаки погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова. Он добавил, что 26 полицейских получили ранения в результате российской атаки.
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Во время удара по Харькову погиб Андрей Матвиенко
Во время ракетного удара по месту дислокации полицейских в Харькове погиб полковник Андрей Матвиенко. Ему было 40 лет.
Он преданно служил обществу и государству, обеспечивая правопорядок в прифронтовом регионе,
– подчеркнул Синегубов.
Андрей Матвиенко / Фото Олег Синегубов
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Матвиенко. Светлая и вечная память!
Министр внутренних дел Игорь Клименко и Олег Синегубов выразили искренние соболезнования родным и близким Андрея Матвиенко. Также председатель ОВА выразил слова поддержки всем сотрудникам полиции Харьковщины в это трудное время.
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко добавил, что Андрей Матвиенко занимал должность заместителя начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Полицейский отметил, что в результате ракетных ударов Матвиенко получил тяжелые осколочные и взрывные ранения.