Как формировал оборону, "Щит Василькова": командир "Артан" рассказал о начале войны в Киевской области

Уже сейчас это сложно воспринимать, однако многие не верили до 24 февраля 2022 года, что начнется полномасштабная война, которая затронет, в частности, Киевщину. Впечатляет, что сотни людей, долго не раздумывая о рисках, встали на защиту родной страны.

Командир взвода спецподразделения ГУР "Артан" Андрей Мельник догадывался, что будет широкомасштабное вторжение в отличие от многих людей из города Василькова в Киевской области. Однако ему удалось в первые дни после 24-го собрать и возглавить добровольческий отряд "Щит Василькова", о чем он рассказал в интервью 24 Каналу.

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Как формировался "Щит Василькова"

Боец известен по позывному "Фаворит". По его словам, батальон быстро разросся до 1 200 человек: все хотели защищать родную землю – даже те, которые были непригодны для службы в армии.

В первые дни я сразу смог достать оружие. Разумеется, это все было на минималках: ограниченное количество автоматов и БК, никакой спецтехники... Качество личного состава было разнообразным. На тот момент не мог себе позволить отказывать желающим взять в руки "калаши", не понимал, как можно говорить, мол, ты слаб или стар, для такого не подходишь.

Важно, что в Василькове расположен аэродром, который пытались уничтожить русские оккупанты в первые недели после начала полномасштабной войны. Люди были напуганы из-за ракет, целящих по объекту, и не знали, что делать. Однако Мельнику удалось их организовать.

"Мы создали единый штаб, в который входили представители каждой из дислоцируемых у нас военных частей, полицейские, спасатели, органы власти. Занимались созданием линии обороны, перерыли весь Васильков со всех сторон, ведь тогда Киевская область была под угрозой вся. Бои кое-где шли по Житомирской трассе, а часть региона находилась под оккупацией", – рассказал боец.

Обратите внимание! Как констатировал Мельник, на тот момент у него не было реального военного опыта, но окончил военную кафедру в университете. Именно это и опыт товарищей помогли жителям Василькова фортификационные сооружения.

После того как российские захватчики совершили "жест доброй воли", многие добровольцы из "Щита Василькова" вошли в спецподразделение Главного управления разведки "Артан". Важно, что в лавах этой военной единицы есть не только профессиональные бойцы, но и люди, которые научились всего за несколько месяцев.

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Командир взвода Андрей Мельник не стал отрицать, что его подразделению изрядно повезло, поскольку у него есть все необходимое. Вместе с тем он подчеркнул, что оружия никогда не бывает слишком много и вспомнил о волонтерах, которые также причастны к тому, чтобы у бойцов все было самое крутое.