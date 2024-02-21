Рассказал о потерях россиян в Авдеевке: российский пропагандист Морозов застрелился

Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным Мурз застрелился. Это произошло после того, как его затравили за обнародование данных о потерях российской армии в Авдеевке Донецкой области.

В частности, Морозов заявлял, что в штурмах Авдеевки россияне потеряли погибшими около 16 000 военных, информирует 24 Канал.

Смотрите также Неужели это успех великой армии: Буданов высказался о захвате россиянами Авдеевки

Российский пропагандист застрелился

О смерти Морозова сообщили в ряде российских телеграмм-каналах.

Российский пропагандист оставил прощальный пост в своем телеграмм-канале. Он написал, что его заставили удалить пост о потерях армии России.

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала "Нам пишут из Янины". А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалим – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров, Новых танков и БМП", – писал Морозов.

В конце отметил, что сам нажмет на курок, если "никто не решится взять на себя это простое дело".



Пост пропагандиста Морозова / Скриншот Дениса Казанского

Во вражеских телеграм-каналах уже распространили информацию о смерти оккупанта.



Пропагандист Романов сообщил о смерти Мурза / Скриншот с российского телеграм-канала

В посте, который Морозова заставили удалить, он высказался и о том, насколько ему плохо, из-за того, что украинские войска смогли выйти из Авдеевки.

Морозов описал ситуацию в Авдеевке / Скриншот российский телеграм-канал

Внимание! В сообщении присутствует нецензурная лексика

Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о самоубийстве оккупанта.

Казанский отметил, что Морозова затравили российские пропагандисты Владимир Соловьев, Армен Гаспарян и Юлия Витязева, которые по телевидению России назвали его предателем и вредителем.

Это настолько замечательно, что даже нечего добавить. Морозов был фанатичным украинофобом и сталинистом, воевал на Донбассе против Украины с 2014 года, призывал к геноциду и массовым убийствам украинцев,

– отметил журналист.

Известно, что в 2014 году Морозов поехал воевать на Донбасс на стороне российских оккупантов.

Что известно о потерях россиян в Авдеевке

В захвате Авдеевки вражеские потери составляют десятки тысяч – речь идет именно о ликвидированных, а не раненых оккупантов. Такую цифру озвучил боец "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире телемарафона.

Население Авдеевки в разные годы составляло от 32 до 36 тысяч – фактически это был небольшой город на Востоке Украины. Но именно Авдеевка заставила оккупантов отправлять все новых и новых военных на штурмы.

По словам Максима Морозова, "даже по моим (Максима Морозова – 24 Канал) скромным подсчетам - это десятки тысяч. Эта 30-тысячная Авдеевка стала костью в горле для московита. Я считаю, что враг понес больше потерь именно ликвидированными, я не говорю о раненых, больше чем население самой Авдеевки".