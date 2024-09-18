Депутат Одарченко, которого задерживали за взятку в крипте, вероятно, выехал за границу

Нардеп Андрей Одарченко, которого подозревают во взяточничестве, вероятно, выехал за границу. Депутат мог покинуть Украину через Закарпатскую область.

Об этом заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания по делу парламентария.

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Центр противодействия коррупции пишет, что Одарченко сегодня не было и в Верховной Раде. Ранее он вышел под залог в 15 миллионов гривен и сдал загранпаспорта.

Он также должен был не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда, прибывать в суд по первому требованию, сообщать суду об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями.

Заметим, что Одарченко фигурирует в деле о взятке в криптовалюте для председателя Государственного агентства восстановления.

Одарченко объявят в розыск

Прокурор внесла ходатайство о взыскании залога и объявления депутата в международный розыск. Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство завтра, 19 сентября. Также судья инициировал привод Одарченко.

Защита назвала эти ходатайства преждевременными и считает, что причины неявки парламентария могут быть уважительными.

Справочно. 18 сентября Одарченко должны были допросить, "дело двигалось к финалу".

В чем подозревают Одарченко