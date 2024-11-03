Доктор, что пошел на фронт добровольцем: на войне погиб Андрей Рыбаков

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в борьбе против российской агрессии. На войне погиб иммунолог и младший сержант Андрей Рыбаков с позывным Fish.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь". Fish пошел на войну добровольцем еще весной 2022 года.

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Что известно о павшем Герое Андрее Рыбакове

Трагическое известие о гибели Fish сообщил его друг Александр Коваль на своей странице в фейсбуке. Мужчина отметил, что Андрей – врач, который пошел солдатом, чтобы быть ближе к людям в окопах, до конца.

Невероятное количество общих друзей и общих историй. Супер энергичный и разносторонний человек. Музыка, путешествия, медицина, война – это все о нем. Очень больно...

– написал Александр.

В комментарии журналистам он рассказал, что с Андреем познакомился на одном из студенческих мероприятий во время учебы в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца в Киеве. Александр Коваль отметил, что во время студенчества Fish отличался знаниями в музыке и хорошо владел английским языком.

"Он постоянно напевал какие-то неизвестные песни неизвестных групп и спрашивал, как я их не знаю. Он был человеком-ураганом", – поделился мужчина.

После завершения обучения Андрей Рыбаков начал карьеру в фармацевтической отрасли, параллельно организуя публичные мероприятия для научного сообщества.



Андрей Рыбаков погиб на фронте / Фото с фейсбука военного

Весной 2022 года Рыбаков добровольно ушел в армию. По словам Александра Коваля, несмотря на свое медицинское образование, Рыбаков выбрал службу в должности сержанта, выразив желание быть ближе к своим сослуживцам.

Fish служил в 207 батальоне территориальной обороны и защищал наше государство на Кураховском направлении в Донецкой области.

Андрей Рыбаков 10 октября отметил свой день рождения на фронте. Тогда военный поделился деталями о своей службе и открыл сбор на нужды своего батальона.

Мой третий день рождения на войне. За эти 2,5 года дней моего рождения стало значительно больше. За эти 2,5 года у многих людей появились вторые дни рождения также. 207-й на адских позициях, но мы "тянем вожжи". Мы потеряли многих, но убили больше,

– написал он.

Юрий Степановский, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации детской иммунологии, выразил свои соболезнования по поводу смерти Андрея Рыбакова. Степановский описал Рыбакова как хорошего человека, который сделал значительный вклад в развитие иммунологии в Украине.

24 Канал также выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Рыбакова в связи с потерей Героя на фронте.