Награжден за захват Крыма: что известно о полковнике Стэсеве, ликвидированном в России

В Белгородской области ликвидировали старшего оперативного командования "Белгород" Андрея Стэсева. Как выяснилось, российский полковник участвовал во многих захватнических войнах России на территории Ичкерии, Сирии и других спецоперациях.

Бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" ликвидировали Стесева в ночь с 4 на 5 июня в селе Новая Таволжанка. Как стало известно впоследствии, он погиб в бою с добровольцами.

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Стэсев – участник многих захватнических войн России

У 53-летнего российского полковника Стэсева есть немалый послужной список. В сети в 2021 году публиковали подробный послужной список ликвидированного росгвардейца. Стэсев служил в десантно-штурмовых войсках. С 1991 года он сменил не менее 6 дивизий.

Его биография не так привлекает внимание, как так называемые "военные операции", в которых участвовал российский полковник. Согласно информации в сети, Стэсев был участником:

Первая чеченская война;

Вторая чеченская война;

"миротворческая миссия в Югославии";

войны в Сирии;

оккупации Абхазии.

Более того, Стэсев награжден 2 медалями за так называемое "возвращение" Крыма. Хотя в его биографии не указано, как именно полковник участвовал в оккупации полуострова.

Также известно, что 13 июля 2019 года Стэсева назначили на должность помощника заместителя командующего воздушно-десантными войсками по боевой подготовке. На Белгородщине ликвидировали достаточно важного члена захватнического командования.

Как погиб Стэсев

Бойцы легиона "Свобода России" в сети раскрыли детали ликвидации полковника Стэсева. Они подтвердили заявление РДК об уничтожении старшей оперативной группировки "Белгород".

Как оказалось, его ликвидировали в бою.

Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но надо признать, что эти руки по локоть в крови. Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины,

– заявили в легионе.

В подтверждение своих слов добровольцы "Свобода России" опубликовали военный билет русского полковника.

Документы ликвидированного Стэсева / Фото легиона "Свобода России"

Российские власти заявили о потере контроля над Новой Таволженко

Губернатор Белгородской области заявил, что Россия потеряла контроль над населенным пунктом Новая Таволжанка, что в Шебекинском районе Гладков сообщил, что якобы власти "не могут" зайти в деревню. Правда, причин он объяснять не стал.

"Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек находилось по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт", – заявил Гладков.