Как сообщается на сайте горсовета, исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации стал Андрей Ткачев.
Что известно о назначении?
Андрей Ткачев ранее работал заместителем бывшего главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Документ о своем назначении подписал сам Ткачев в качестве временного исполняющего обязанности начальника КМВА. Контроль за выполнением распоряжения он оставил за собой.
Самого Тимура Ткаченко 16 июля президент Зеленский освободил от должности главы КМВА. Соответствующее решение в тот же день появилось на сайте Офиса президента.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Поэтому на данный момент КМВА остается без полноценного руководителя. Нового главу должен назначить президент отдельным указом.
17 июля источники 24 Канала сообщали, что в ОП еще не определились с новой кандидатурой.
Тогда отмечалось, что нынешнего мэра Харькова Игоря Терехова и экс-депутата и командира полка БПЛА Олега Ляшко на эту должность не рассматривают. Ляшко настроен продолжать военную службу, тогда как Терехов хочет и в дальнейшем заниматься делами Харькова.