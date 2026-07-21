Как сообщается на сайте горсовета, исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации стал Андрей Ткачев.

Что известно о назначении?

Андрей Ткачев ранее работал заместителем бывшего главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Документ о своем назначении подписал сам Ткачев в качестве временного исполняющего обязанности начальника КМВА. Контроль за выполнением распоряжения он оставил за собой.

Самого Тимура Ткаченко 16 июля президент Зеленский освободил от должности главы КМВА. Соответствующее решение в тот же день появилось на сайте Офиса президента.

Поэтому на данный момент КМВА остается без полноценного руководителя. Нового главу должен назначить президент отдельным указом.

17 июля источники 24 Канала сообщали, что в ОП еще не определились с новой кандидатурой.

Тогда отмечалось, что нынешнего мэра Харькова Игоря Терехова и экс-депутата и командира полка БПЛА Олега Ляшко на эту должность не рассматривают. Ляшко настроен продолжать военную службу, тогда как Терехов хочет и в дальнейшем заниматься делами Харькова.