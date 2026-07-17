Источники 24 Канала рассказали, есть ли среди кандидатов на пост главы Киевской городской военной администрации нынешний мэр Харькова Игорь Терехов или экс-депутат и командир полка БПЛА Олег Ляшко.

Кто может стать следующим главой КГВА?

Как стало известно, пока что у Зеленского не определились с кандидатурой главы КГВА.

По словам источника, ни Терехов, ни Ляшко не рассматриваются на эту должность. Ляшко настроен продолжать военную службу, а Терехов хочет и в дальнейшем заниматься делами Харькова.

Ожидать назначения нового главы КГВА 17 июля не стоит.

Там сложная ситуация связана с тем, что у КГВА много задач, а полномочия ограничены. Поэтому сейчас продолжаются консультации относительно того, кто мог бы с этим справиться.

Напомним, что 16 июля президент также освободил от должности главы Киевской ОГА Николая Калашника. Его временно заменит Руслан Олейник. Самого же Калашника назначили министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Кадровые изменения произошли и в Николаевской ОГА. Зеленский уволил ее главу Виталия Кима. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет Георгий Решетилов.

Между тем Виталий Ким стал министром по делам ветеранов Украины.