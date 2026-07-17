Джерела 24 Каналу розповіли, чи є серед кандидатів на очільника Київської міської військової адміністрації нинішній мер Харкова Ігор Терехов або екснардеп і командир полку БпЛА Олег Ляшко.

Хто може стати наступним очільником КМВА?

Як стало відомо, наразі із кандидатурою глави КМВА у Зеленського не визначилися.

За словами джерела, ані Терехов, ані Ляшко не розглядаються на цю посаду. Ляшко налаштований продовжувати військову службу, а Терехов – хоче і надалі опікуватися Харковом.

Очікувати призначення нового глави КМВА 17 липня не варто.

Там непроста ситуація пов'язана з тим, що у КМВА завдань багато, а повноваження обмежені. Тому наразі тривають консультації щодо того, яка людина могла з цим впоратися.

Нагадаємо, що 16 липня президент також звільнив з посади голови Київської ОВА Миколу Калашника. Його тимчасово замінить Руслан Олійник. Самого ж Калашника призначили міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Відбулися кадрові зміни і в Миколаївській ОВА. Зеленський звільнив її начальника Віталія Кіма. Тимчасово виконувати обов'язки глави ОВА буде Георгій Решетілов.

Тим часом Віталій Кім став міністром у справах ветеранів України.