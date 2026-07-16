Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Кого ще звільнив Зеленський?
Президент Володимир Зеленський підписав указ №615/2026, яки звільнив Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади начальника КМВА.
Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації. Відповідне рішення президент ухвалив 16 липня.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Президент Володимир Зеленський підписав указ №615/2026, яки звільнив Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади начальника КМВА.