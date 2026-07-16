Про це написав Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі.
Як пройшло перше засідання нового Кабміну?
Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат,
– зазначив новий прем'єр-міністр.
Сергій Корецький зібрав новий Кабмін на перше засідання / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністра України
Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram