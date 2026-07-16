Про це написав Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі.

Як пройшло перше засідання нового Кабміну?

Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат,

– зазначив новий прем'єр-міністр.



Сергій Корецький зібрав новий Кабмін на перше засідання / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністра України

Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи.