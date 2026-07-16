Об этом написал Сергей Корецкий в своем телеграм-канале.

Как прошло первое заседание нового Кабмина?

Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат,

– отметил новый премьер-министр.



Сергей Корецкий созвал новый Кабмин на первое заседание / Фото с телеграм-канала премьер-министра Украины

Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы.