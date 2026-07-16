Об этом написал Сергей Корецкий в своем телеграм-канале.
Как прошло первое заседание нового Кабмина?
Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат,
– отметил новый премьер-министр.
Сергей Корецкий созвал новый Кабмин на первое заседание / Фото с телеграм-канала премьер-министра Украины
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