Як повідомляється на сайті міськради, виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації став Андрій Ткачов.

Що відомо про призначення?

Андрій Ткачов раніше працював заступником колишнього очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Самого Ткаченка 16 липня президент Зеленський звільнив з посади голови КМВА. Відповідне рішення того ж дня з'явилося на сайті Офісу Президента.

Уже наступного дня джерела 24 Каналу повідомляли, що в ОП ще не визначилися з кандидатурою нового очільника КМВА.

Тоді ж зазначалося, що нинішнього мера Харкова Ігоря Терехова та екснардепа і командира полку БпЛА Олега Ляшка на цю посаду не розглядають, а сам Ляшко налаштований продовжувати військову службу, тоді як Терехов хоче й надалі опікуватися Харковом.