Андрей Томащук проживал в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Погибшему воину было всего 32 года.

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Защитник погиб в Бахмуте

В Ворохтянском поселковом совете сообщили, что Андрей Томащук был пулеметчиком третьего отделения, третьего взвода, второй стрелковой роты, в/ч А7296.

Солдат погиб в результате боя на позиции 14 мая 2023 года в городе Бахмут Донецкой области.

О времени и дате встречи Героя Андрея Томащука сообщат впоследствии на странице поселкового совета.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Томащука. Вечная память Герою!

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