Игоря Ванько не стало 8 мая в районе Спорного. Он погиб в результате минометного обстрела оккупантов украинских позиций.
Важно Защищал Украину в самых горячих точках: под Бахмутом погиб Ярослав Тимонин из Калуша
Что известно о погибшем воине
Игорь Ванько родился в селе Предворье Львовской области. До полномасштабного вторжения он работал проводником вагонов поезда. Однако мужчина мечтал стать спасателем в ГСЧС Украины.
В 2019 году Ванько вступил в ряды НГУ и выполнял возложенную на него обязанность. В Яворовской громаде вспоминают, что Игорь был очень добрым, ответственным, отважным и мужественным мужчиной.
Герой Игорь Ванько / фото Яворовский городской совет
После начала полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту Украины.
У защитника осталась жена Анна и новорожденная дочь.
У защитника осталась жена Анна и новорожденная дочь / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на войне
- 11 мая на Бахмутском направлении погиб житель Калуша Ярослав Тимонин. Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.
- Также в борьбе за родную страну погиб снайпер из Закарпатья Василий Величко. Враг забрал у него жизнь под Бахмутом.
- 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской громады. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.