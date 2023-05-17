Игоря Ванько не стало 8 мая в районе Спорного. Он погиб в результате минометного обстрела оккупантов украинских позиций.

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Что известно о погибшем воине

Игорь Ванько родился в селе Предворье Львовской области. До полномасштабного вторжения он работал проводником вагонов поезда. Однако мужчина мечтал стать спасателем в ГСЧС Украины.

В 2019 году Ванько вступил в ряды НГУ и выполнял возложенную на него обязанность. В Яворовской громаде вспоминают, что Игорь был очень добрым, ответственным, отважным и мужественным мужчиной.



Герой Игорь Ванько / фото Яворовский городской совет

После начала полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту Украины.

У защитника осталась жена Анна и новорожденная дочь.



У защитника осталась жена Анна и новорожденная дочь / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника. Вечная память Герою!

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