Ігоря Ванька не стало 8 травня в районі Спірного. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу окупантів українських позицій.

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Що відомо про загиблого воїна

Ігор Ванько народився у селі Передвір’я, що на Львівщині. До повномасштабного вторгнення він працював провідником вагонів поїзда. Однак чоловік мріяв стати рятувальником у ДСНС України.

У 2019 році Ванько вступив до лав НГУ і виконував покладений на нього обов’язок. У Яворівській громад згадують, що Ігор був дуже добрим, відповідальним, відважним та мужнім чоловіком.



Герой Ігор Ванько / фото Яворівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України.

У захисника залишилась дружина Анна та новонароджена донечка.



У захисника залишилась дружина Анна та новонароджена донечка / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять Герою!

Болючі втрати України на війні