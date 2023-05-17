Ігоря Ванька не стало 8 травня в районі Спірного. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу окупантів українських позицій.
Важливо Захищав Україну в найгарячіших точках: під Бахмутом загинув Ярослав Тимонін з Калуша
Що відомо про загиблого воїна
Ігор Ванько народився у селі Передвір’я, що на Львівщині. До повномасштабного вторгнення він працював провідником вагонів поїзда. Однак чоловік мріяв стати рятувальником у ДСНС України.
У 2019 році Ванько вступив до лав НГУ і виконував покладений на нього обов’язок. У Яворівській громад згадують, що Ігор був дуже добрим, відповідальним, відважним та мужнім чоловіком.
Герой Ігор Ванько / фото Яворівська міська рада
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України.
У захисника залишилась дружина Анна та новонароджена донечка.
У захисника залишилась дружина Анна та новонароджена донечка / фото із соцмереж
Болючі втрати України на війні
- 11 травня на Бахмутському напрямку загинув житель Калуша Ярослав Тимонін. Захиснику було лишень 30 років. Життя Ярослава обірвалося під мінометним обстрілом окупанта.
- Також у боротьбі за рідну країну загинув снайпер із Закарпаття Василь Величко. Ворог забрав у нього життя під Бахмутом.
- 6 травня у бою з ворогом загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади. Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута. Полеглому воїну було лише 42 роки.