Зеленский назначил Андрея Тупикова на должность начальника Департамента контрразведки СБУ

Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки СБУ. Эту должность займет Андрей Тупиков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины. Известно, что Андрей Тупиков является майором МВД Украины.

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Кто стал новым начальником Департамента контрразведки СБУ

Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова на должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины,

– говорится в документе.

Что известно об Андрее Тупикове

Андрей Тупиков является майором МВД Украины. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, отмечен 13 августа 2015 года орденом Даниила Галицкого.

К слову, Зеленский также уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской МВА. Его место займет Тимур Ткаченко.