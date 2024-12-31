Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України. Відомо, що Андрій Тупіков є майором МВС України.

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Хто став новим начальником Департаменту контррозвідки СБУ

Володимир Зеленський призначив Андрія Тупікова на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави.

Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України,

– йдеться в документі.

Що відомо про Андрія Тупікова

Андрій Тупіков є майором МВС України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, відзначений 13 серпня 2015 року орденом Данила Галицького.

До слова, Зеленський також звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської МВА. Його місце займе Тимур Ткаченко.