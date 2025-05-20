Умер общественный активист и редактор "Львовской политики" Андрей Выхопень

Умер общественный активист, редактор страницы в ФБ "Львовская политика", член Национального союза журналистов Украины Андрей Выхопень.

Он отошел в вечность ночью 20 мая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ростислава Тистика.

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Умер общественный активист Андрей Вихопень

Стало известно, что Андрей Вихопень умер в ночь с 19 на 20 мая. Сейчас о причинах смерти не сообщается.

Мужчине было 55 лет.

Не хватает слов... Сегодня ночью отошел в вечность Андрей Григорьевич Вихопень. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память и царство небесное Андрею Григорьевичу...

– написал на своей странице народный депутат Ростислав Тистык.

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Напомним, недавно умерла заслуженная артистка Украины, кавалер Ордена Княгини Ольги III степени, член Национального союза театральных деятелей, актриса Людмила Игнатенко. Ей было 82 года.