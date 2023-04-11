Вернулся из Греции, чтобы защищать Украину: в боях погиб 26-летний Андрей Воробкало

К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Так, в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало. Он вернулся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.

Известно, что свою жизнь в боях за Бахмут отдал уроженец Черкасской области. 26-летний Андрей Воробкало до начала полномасштабного вторжения жил в Греции. Там он занимался преподаванием восточных боевых искусств для детей.

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Вернулся домой после 24 февраля

Новость о полномасштабном вторжении России на территорию Украины заставила Андрея с позывным "Грек" покинуть свою мирную жизнь в Греции. Он вернулся домой, чтобы защищать родную землю от врага.

Андрей Воробкало был командиром минометного расчета. Известно, что у него был черный пояс по единоборствам. А еще у него остался младший братик Дарий. Мальчика герой учил украинскому языку, чтобы тот знал свой родной.

"Грек" заметил, что не мог остаться в Греции. Он просто не мог бы смотреть украинцам в глаза, если бы так поступил. Здесь он и встретил свою любимую Ирину. Она делала то, чем сейчас занимаются тысячи украинок и украинцев. Девушка занималась закрытием сборов для Андрея, а также его собратьев.

С украинским героем попрощались в родном селе Хуторы, что в Черкасской области. Чтобы отдать уважение "Греку", пришли сотни людей.

Посмотрите это видео, где юноша, у которого было будущее в комфортабельной солнечной стране, променял его на долю воина в Бахмуте. Он воевал за ваше будущее. И защищал ваше настоящее. Так же, как и тысячи других украинцев в форме,

– подчеркнул Андрей Цаплиенко.

Андрей "Грек" Воробкало снял будни военных: смотрите видео

Заметим, что на днях, защищая родную страну от врага, погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. Известно, что до начала полномасштабного вторжения он работал в Ukrainian Film Division.

Артур погиб, защищая Украину. К сожалению, его отец живет во временно оккупированном Донецке и активно поддерживает псевдореспублику "ДНР". А еще с 2017 года он работает в штабе захватчиков.