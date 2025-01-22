"Приглашал на чай поплакаться": преподавателя Карпенко-Карого и режиссера обвинили в домогательствах

В сети распространилось анонимное видео, в котором преподавателя университета Карпенко-Карого и режиссера Андрея Билоуса обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам. Появилась реакция учебного заведения.

Так, на Youtube-канале "Насильник Белоуса" (@Содом_и_Гоморра_КНУТКТ) вышло видео, где девушка, которая скрывает лицо, рассказывает о домогательствах со стороны преподавателя. На самом канале же обещают, что полномасштабное обнародование доказательств правонарушений, совершенных Билоусом, будет осуществляться поэтапно, передает 24 Канал.

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Что рассказала девушка с видео

По словам девушки с видео, Билоус начал ей писать в личные сообщения летом 2020 года, когда она поступила в театральный университет.

Студентка рассказывает, что преподаватель спрашивал ее о семье, а также о романтических отношениях. Со временем сообщения становились все более "неуместными".

Девушка утверждает, что когда спрашивала у преподавателя организационные моменты, он отвечал: "Почему ты хочешь говорить со мной только о работе, а не хочешь меня возбуждать?".

Однажды, говорит пострадавшая, Билоус прислал ей фото интимных мест других студенток и попросил прислать такие же. Также режиссер интересовался, нравится ли ей "детское порно".

Девушка отмечает, что преподаватель просил "поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото, присылал свои, когда его никто не просил".

Автор видео говорит, что больше всего ее взволновала ситуация, когда Билоус начал настойчиво приглашать "на чай, поговорить и поплакаться ему".

Реакция университета

На странице университета имени Карпенко-Карого в Facebook появилось сообщение. Там отмечается, что в последнее время в сети неизвестными лицами распространяется информация о якобы неэтичном и противоправном поведении одного из преподавателей. Там отметили, что на сегодня никаких официальных заявлений в адрес администрации вуза не поступало. "В случае выявления подобных фактов просим обращаться в соответствующие правоохранительные органы", – подчеркнули в университете.

Под этим сообщением пользователи начали оставлять комментарии по ситуации. Большинство выступает в защиту преподавателя. Среди них студенты, их родители и выпускники.

Так, студентка Вероника Яремнчук утверждает, что "Андрей Федорович – искренний и честный человек, который учит своих студентов умению создавать и любить искусство, уважать людей, отстаивать свои права".

Александра Щербина, которая учится на магистратуре, рассказывает, что проучилась у Билоуса четыре года и может "с полной уверенностью сказать, что ничего подобного не происходило".

Виктория Гордиенко, мама студентки, заявила, что она на 100 процентов уверена, что "грязную информационную кампанию" против Билоуса ведут те, кто его не знают, и кому не удалось реализоваться в жизни и профессии.

В то же время выпускник университета Валерий Филипенко говорит, что Андрей Билоус "много лет занимается сексуальным харассментом, по сути изнасилованием через психологические манипуляции".

Режиссер Елена Апчел раскритиковала реакцию университета на инцидент: "Я осуждаю такую институциональную реакцию, в которой вы даже не пытаетесь защитить студенток и избегаете ответственности. Такая репутация обязательно должна наложить на ваше учебное заведение клеймо".

Относительно ситуации высказалась и актриса Театра на Подоле Мария Деменко. Она подчеркнула, что "здесь куча шаблонных комментариев от студентов под копирку".

Конечно до конца не понимая масштаба и пока не имеем всех доказательств. Но когда начинают говорить, говорить те кто набрался смелости, неужели этого не достаточно, чтобы начать разбираться? Почему бы из ничего девушке начать делать клевету? Неужели должно кого-то не стать или кто-то должен стабильно страдать?,

– отметила актриса.

Справка: Андрей Белоус с 2003 года – режиссер Театра на Левом берегу, а с 2012 также является директором-художественным руководителем Молодого театра.

К слову, недавно скандал разгорелся вокруг преподавателя университета Шевченко, который возмутительно высказался относительно украинских женщин.