Ермак – в кругу людей, которые много знают, – Вениславский о государственной охране для экс-главы Офиса
- Андрей Ермак не имеет права на государственную охрану, поскольку глава Офиса президента не относится к кругу лиц, имеющих на нее право.
По мнению Вениславского, Ермак может получать охрану от Национальной полиции или частной охранной компании.
Недавнее расследование журналиста Михаила Ткача показало, что Андрей Ермак может до сих пор пользоваться государственной охраной. Кроме того, его офис расположен неподалеку от Офиса президента, и к нему наведываются советники главы государства.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, имеет ли право Андрей Ермак на государственную охрану.
Откуда у Ермака взялась охрана?
Вениславский подчеркнул, что глава Офиса президента не относится к тем лицам, которым предоставляется государственная охрана. Поэтому, по его словам, охрану, которую заметили с Ермаком, точно не обеспечивало Управление государственной охраны.
Нардеп предположил, что это может быть и Национальная полиция. По поручению президента они могут обеспечивать охраной тех или иных должностных лиц.
Кроме того, нельзя исключать, что Ермак пользуется охраной какой-то частной охранной компании или частных структур.
Вениславский уточнил, что бывший глава Офиса был в узком кругу людей, которые имели доступ к закрытой информации и государственной тайне. Поэтому, с точки зрения безопасности государства, логично, что ему могла предоставляться государственная охрана в течение определенного времени, чтобы предотвратить утечку секретных данных.
Отдельно нардеп прокомментировал встречи Ермака с советниками президента. Он отметил, что экс-руководитель Офиса имеет широкий круг контактов, и запретить ему или другим общаться с ним почти невозможно. В то же время, с точки зрения государственных интересов, он не должен участвовать в решении любых государственных вопросов, потому что не имеет на это законных полномочий.
Относительно его встреч, то следует уточнять у должностных лиц, с какой целью они происходили – или это частное общение, или государственные дела. Ограничить частные контакты Ермака практически невозможно.
Чем сейчас занимается Андрей Ермак?
- 28 ноября на фоне скандала с Миндичем Андрея Ермака уволили с должности главы Офиса президента.
- Тогда бывший чиновник заявлял, что планирует отправиться на фронт. Но, как известно, этого Ермак до сих пор не сделал.
- Кроме того, в начале 2026 года он возобновил свою адвокатскую деятельность.
- В феврале Михаил Ткач выяснил, что Ермак живет по четкому расписанию и ежедневно по несколько часов тренируется в частном спортзале. По информации журналиста, он приезжает туда с охраной, которая имеет ключи от помещения, самостоятельно открывает зал, не допускает посторонних и закрывает его после завершения тренировки.
- После освобождения Ермак почти не появляется на публике. Во время его перемещения охрана заранее проверяет местность и допускает выход из автомобиля только тогда, когда рядом нет посторонних людей. Из-за таких мер безопасности отследить его полный график практически невозможно.
- В то же время журналист отмечает, что Ермак не потерял влияния и продолжает контактировать с отдельными влиятельными лицами. В частности, вечером 30 января он находился около трех часов в жилом комплексе, где живет действующий секретарь СНБО Рустем Умеров. Сам Умеров подтвердил встречу и объяснил, что она имела общий, неофициальный характер.
- Также сообщается о встрече Ермака с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Отдельно отмечается, что его адвокат Игорь Фомин посещал Израиль, где встречался с адвокатом Тимура Миндича – фигуранта дела "Мидас" и бывшего совладельца "Квартала 95". В Тель-Авив Фомин летел вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.