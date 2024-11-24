Я их послал прямым текстом, – Мельник вспомнил, как в Германии его как посла "вызвали на ковер"

Андрей Мельник был послом Украины в Германии в течение 8 лет. Украинского дипломата там не один раз вызывали "на ковер" руководство министерства.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", сообщает 24 Канал.

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Как Мельника вызвали "на ковер", когда он был послом в Германии

Андрей Мельник рассказал, что когда он был послом в Германии, то его не один раз вызывали "на ковер" руководство министерства, причем это было в разные правительства. И во времена, когда на посту канцлера была Ангела Меркель, и после того. Однако об этом мало кто знает.

Мне рассказывали, что надо делать послу, а что не стоит делать. Я их послал прямым текстом,

– поделился воспоминаниями дипломат.

По его словам, он себе мог это позволить еще задолго до войны, "потому что у них не было, скажем там, рычагов достаточно, чтобы объявить меня персоной нон-грата".