Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє 24 Канал.

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Як Мельника викликали "на килим", коли він був послом в Німеччині

Андрій Мельник розповів, що коли він був послом у Німеччині, то його не один раз викликали "на килим" керівництво міністерства, причому це було в різні уряди. І за часів, коли на посаді канцлера була Ангела Меркель, і після того. Однак про це мало хто знає.

Мені розказували, що треба робити послу, а що не варто робити. Я їх послав прямим текстом,

– поділився спогадами дипломат.

За його словами, він собі міг це дозволити ще задовго до війни, "тому що в них не було, скажімо там, важелів достатньо, щоб оголосити мене персоною нон-ґрата".