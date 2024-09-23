ВАКС заочно арестовал нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко: тот сбежал в Румынию

Одарченко обвиняют в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления Мустафы Найема. В 2023 году его отправили под стражу, но впоследствии он вышел под залог. Теперь стало известно о его бегстве за границу.

23 сентября прошло судебное заседание по делу нардепа Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа экс-председателя Госагентства восстановления Мустафы Найема. Уже в третий раз депутат не явился по вызову суда. Прокурор сообщила причину отсутствия обвиняемого.

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Одарченко заочно взяли под стражу

Как оказалось, Андрей Одарченко незаконно пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области, находится в Румынии, обратился с заявлением о временной защите и получил соответствующий документ.

По имеющейся у органа досудебного расследования […] информации, Одарченко пересек государственную границу вне пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве. Это новейшие происшествия. Да, я считаю, что можно говорить, что он скрывается от суда,

– сказала прокурорка.

Прокуроры пригласили взыскание залога за Одарченко в доход государства и изменение ему меры пресечения на содержание под стражей. Защита нардепа заявила, что нет никаких доказательств, что он находится за границей.

Известно, что судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал в доход государства 15 миллионов гривен залога, внесенного за депутата от Слуги Народа Андрея Одарченко. Судья также изменил меру пресечения депутату из залога на заключение под стражу.

В настоящее время нардеп от "Слуги народа" объявлен в международный розыск.